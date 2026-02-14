Pier Paolo Pasolini si trovò dalla parte delle forze dell’ordine durante gli scontri di Valle Giulia, perché credeva che la storia si muovesse in modo diverso. Quel giorno, il poeta vide negli agenti una forma di ordine che voleva proteggere la società, nonostante le proteste. Un dettaglio che fa riflettere: Pasolini era convinto che la letteratura potesse influenzare i mutamenti sociali, ma in quel momento decise di schierarsi con chi rappresentava il potere.

Durante gli scontri di Valle Giulia Pier Paolo Pasolini stava coi poliziotti anziché coi manifestanti perché aveva una visione della Storia. Se scrivi e non hai una visione della Storia ti resta la Visione del mondo. Se non hai una Visione del mondo ti resta l’autobiografia. Se sei uno scrivente di questi anni ti crogioli nell’autobiografia sub specie piagnistei, e ti ritrovi a scrivere romanzoidi sul reflusso gastrico come visione di te stesso. Insomma, benvenuto a piano terra. Lo sosteneva qualche giorno fa Guia Soncini su Linkiesta a proposito di Yasmina Reza: un grande scrittore è uno che quando scrive io tu non pensi mai stia parlando di sé, e sono ormai in pochi, del resto mica tutti hanno la forza di generare uno Zuckerman, una Elizabeth Costello o di plasmare un io aldobusiano, bestia felice, lucente e proteiforme che ha sempre fatto letteratura a sé (e non di sé, ma pazienza, lana caprina, ormai stiamo parlando a quattro gatti). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il potere che avrebbe ancora la letteratura

Mario Rodriguezuez ha intentato una causa contro Tyler Perry, accusandolo di aver utilizzato il suo ruolo di potere per molestare giovani attori.

