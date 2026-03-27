JBL | Devo tutto ad Eddie Guerrero

Nell'ultimo episodio del podcast Six Feet Under, JBL ha dichiarato di dovergli tutto il successo della sua carriera a Eddie Guerrero, sottolineando un legame stretto tra i due. La conversazione ha approfondito il rapporto professionale e personale tra i due, senza riferimenti a eventi specifici o dettagli biografici. La dichiarazione è stata condivisa pubblicamente durante l'intervista, senza ulteriori commenti o contestualizzazioni.

Nell’ultimo episodio del podcast Six Feet Under, JBL ha parlato della sua storia con Eddie Guerrero, affermando di dovergli l’intero successo della sua carriera. JBL ha spesso accreditato Guerrero per averlo aiutato a farsi accettare dal pubblico, ed in particolare per lui fa riferimento al match avuto a Judgment Day nel 2004, che lo ha reso celebre tra le fila degli hell. Ecco alcuni dei passaggi salienti: Su Eddie Guerrero. Ricorda appunto quel match a Judgment Day, dove non solo JBL vinse il WWE Championship strappandolo ad Eddie Guerrero, ma fu proprio sua la volontà di cederlo a suo favore. Sulle capacità di Eddie di guidare i match. JBL descrive Eddie Guerrero come uno che “non riusciva a pianificare un match nel backstage nemmeno a pagarlo oro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - JBL: “Devo tutto ad Eddie Guerrero” Articoli correlati Eddie Guerrero in Giappone: Black Tiger IILa maschera riposava sul comodino di un hotel angusto a Shinjuku, un oggetto inanimato che sembrava respirare nel buio della stanza. Da TikTok a Sanremo, chi è Eddie Brock? Ecco tutto sul giovane cantanteDalla gavetta a Big del Festival di Sanremo: scopri la vera storia di Eddie Brock, il cantautore romano che ha conquistato TikTok e il cuore di Carlo... JBL on Eddie Guerrero