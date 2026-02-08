Da TikTok a Sanremo chi è Eddie Brock? Ecco tutto sul giovane cantante

Da TikTok a Sanremo, Eddie Brock si è fatto strada tra i giovani e i più anziani. Il cantautore romano, nato e cresciuto a Roma, ha conquistato il pubblico grazie ai suoi video su TikTok, diventando uno dei volti emergenti della scena musicale italiana. Ora, con l’approdo a Sanremo, si prepara a portare la sua musica anche sul palco più importante del Paese. La sua storia mostra come un talento possa emergere dal web e arrivare sul grande schermo della musica italiana.

Dalla gavetta a Big del Festival di Sanremo: scopri la vera storia di Eddie Brock, il cantautore romano che ha conquistato TikTok e il cuore di Carlo Conti. Nel variegato cast del Festival di Sanremo 2026, spicca un nome che per la Generazione Z è già una certezza, ma che per il grande pubblico rappresenta la vera scommessa di Carlo Conti: Eddie Brock. All'anagrafe Edoardo Iaschi, il giovane cantautore romano classe 1997 incarna perfettamente la figura dell' underdog che ce l'ha fatta. La sua non è la storia di un successo costruito a tavolino, ma il risultato di una gavetta autentica, vissuta tra le strade di Roma e i piccoli studi di registrazione.

Eddie Brock, cantante e protagonista di Sanremo 2026, sorprende ancora.

