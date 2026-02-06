Eddie Guerrero in Giappone | Black Tiger II

Eddie Guerrero torna a far parlare di sé, questa volta in Giappone, dove ha sfidato il ring con il personaggio di Black Tiger II. Nella stanza di un hotel a Shinjuku, la maschera riposava sul comodino, testimone silenzioso di una notte di lotta e passione. La scena, semplice e intensa, lascia intuire che l’ex wrestler ha ancora voglia di sorprendere e mettersi alla prova, lontano dai riflettori americani.

La maschera riposava sul comodino di un hotel angusto a Shinjuku, un oggetto inanimato che sembrava respirare nel buio della stanza. Era nera, con rifiniture argentate e un giallo che non ricordava il sole, ma i semafori che lampeggiano a vuoto nelle notti urbane. Il volto di una tigre stilizzata che non apparteneva alla giungla, ma al cemento, ai vapori della città e ai cavi dell'alta tensione. Eddie la guardava, steso su un tatami che sapeva di paglia di riso e detergente industriale economico, mentre fuori la pioggia di giugno batteva contro i vetri con quella insistenza ritmica, quasi ipnotica, che solo Tokyo possiede durante la stagione dello Tsuyu.

