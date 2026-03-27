Si torna a parlare della partecipazione di Jannik Sinner ai tornei Masters 1000 sulla terra battuta. Secondo quanto riferito da Jim Courier, ex tennista e commentatore, il giocatore italiano potrebbe disputare tutte le tappe di questa serie sulla superficie rossa. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né comunicati da parte del team di Sinner, e la notizia rimane ancora da verificare.

Il primo a lanciare la notizia (potenziale, allo stato attuale delle cose) è Jim Courier. L’ex numero 1 del mondo e plurivincitore Slam, oggi volto televisivo estremamente noto nel circuito, afferma che Jann ik Sinner sarebbe destinato a giocare tutti e tre i Masters 1000 sulla terra rossa: Montecarlo, Madrid e Roma. Questo, almeno, è l’intendimento che emerge dallo staff del numero 2 del mondo. Che, per l’occasione, sembrerebbe a questo punto ben deciso a non fermarsi mai almeno per quel che riguarda gli appuntamenti di maggior spicco del circuito. E non è difficile neppure immaginare il perché. Ci sono quattro tornei di primo piano che, infatti, Sinner nel 2025 non ha potuto giocare perché sotto sospensione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner giocherà tutti i Masters 1000 sulla terra? La voce insistente

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