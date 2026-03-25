Jannik Sinner è migliore di Roger Federer nei Masters 1000 | un dato sorprendente

Jannik Sinner ha conquistato una vittoria importante in un torneo Masters 1000, superando un record detenuto per anni da Roger Federer. Questa prestazione porta il giovane atleta a essere considerato superiore al campione svizzero in questa categoria specifica. La partita si è svolta in modo deciso, con Sinner che ha dimostrato grande solidità in campo, portando a casa il risultato con un punteggio favorevole.

Jannik Sinner continua a stampare record su record in questo scorcio di stagione. La vittoria nel Masters1000 di Indian Wells ha permesso all’azzurro di completare la serie di tutti i Big Titles sul cemento (indooroutdoor), replicando quanto fatto nella storia solo da Roger Federer e Novak Djokovic, ma anticipando moltissimo i tempi rispetto allo svizzero e il serbo dal punto di vista dell’età. E così, stabilito anche il primato di set vinti consecutivamente nei 1000 (dato aggiornato a 28 di fila dopo la vittoria di ieri contro Alex Michelsen a Miami), Sinner ha bussato alle porte del gotha anche da un altro punto di vista. L’altoatesino, pur ancora lontano da Federer per i successi o trofei conquistati in carriera, ha già scavalcato l’elvetico in una statistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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