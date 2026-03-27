J-Pop Manga ci propone due novità da recuperare

J-Pop Manga presenta due nuove uscite di manga disponibili per i lettori che desiderano ampliare la loro collezione. Le pubblicazioni sono state annunciate di recente e sono già entrate nei cataloghi delle librerie specializzate. Entrambi i titoli sono stati distribuiti in formato cartaceo e digitale, offrendo diverse opzioni per gli appassionati che vogliono aggiungerli alle proprie librerie.

Se state cercando due manga da leggere durante questi giorni, J-Pop Manga ha ben due proposte per tutti voi che non potete perdere. Con l’arrivo della primavera J-POP Manga annuncia due frizzanti novità in uscita in estate: Oshi no Ko – Futari no Etude e Hoshino-kun, Shitagatte! Oshi No Ko Futari No Etude -©J-Pop Manga Oshi no Ko – Futari no Etude è la seconda light novel spin-off di Oshi no Ko – My Star dopo la novel Spica, la prima stella della sera. La stesura è affidata a Hajime Tanaka con la supervisione del creatore di Oshi no Ko, Aka Akasaka. Questa volta le protagoniste sono due vecchie conoscenze di Aqua e Ruby Oshino: Kana Arima e Akane Kurokawa. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - J-Pop Manga ci propone due novità da recuperare Articoli correlati Un Capodanno col botto: novità J-POP manga del 2026!Proprio come in Giappone, per festeggiare in gran stile l’inizio del nuovo anno J-POP manga inaugura il 2026 con ben dieci nuovi annunci manga. J-POP Manga presenta le novità di gennaio 2026Ha inizio un anno ricco di belle sorprese a marchio Edizioni BD & J-POP Manga! Nel cuore dell’impero mongolo del XIII secolo una schiava persiana... Una selezione di notizie su Pop Manga Temi più discussi: J-Pop Manga – Le uscite dal 23 al 29 marzo 2026; J-Pop e Edizioni BD: i fumetti in uscita questa settimana (23 – 29 marzo 2026); Uscite J-POP Manga del 25 marzo 2026; 100 storie dell’orrore prima di morire, recensione: a scuola di horror. Novità Manga Marzo 2025: J-POP annuncia La strana casa e altri titoliLe novità manga marzo 2025 di J-POP Manga ed Edizioni BD sono state finalmente annunciate! Questo mese gli appassionati potranno trovare in libreria e fumetteria due attesi debutti: il thriller La ... mangaforever.net Le uscite J-POP Manga del 31 luglio 2024Tra le uscite J-POP Manga del 31 luglio 2024 troviamo il manga sulla montagna Gaku, con il settimo volume della serie. Arriva sugli scaffali anche Saint Seiya Next Dimension 14, il nuovo volume ... mangaforever.net Continuiamo con i manga-arrivi di oggi! Stavolta è il turno delle novità J-POP Manga! Pronti per la nuova gallery Vi aspettiamo in fumetteria con orario continuato fino alle 18.30! - facebook.com facebook