Nel 2026, J-POP manga apre l’anno con una serie di novità che richiamano la tradizione giapponese. Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, la casa editrice presenta dieci nuove uscite manga, offrendo agli appassionati un’ampia scelta di storie e generi. Un modo per iniziare il 2026 con entusiasmo, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e la varietà delle proposte editoriali.

Proprio come in Giappone, per festeggiare in gran stile l’inizio del nuovo anno J-POP manga inaugura il 2026 con ben dieci nuovi annunci manga. Target e generi differenti per accontentare tutti i suoi lettori, con storie che spaziano dal thriller e dall’horror. A partire da Kimi Ni Nidome No Sayonara Wo – A Second Goodbye to You e Omori, manga tratto dall’omonimo videogioco, fino all’azione di Isekai Samurai, Kyougane-ke No Hanayome – Fox Demon Bride, Gin No Mugibatake – The Silver Wheat Field ed Erio to Denki Ningyou. Spazio anche alle emozioni e ai sentimenti, tra slice of life e romance come Idol X Idol Story!, Chameleon Wa Tenohira Ni Koi Wo Suru e Ohitorisama Ni Wa Naremashita No De Konyakusha Houchi-chuu!. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un Capodanno col botto: novità J-POP manga del 2026!

