J-POP Manga introduce le novità di gennaio 2026, tra cui la serie acclamata

Ha inizio un anno ricco di belle sorprese a marchio Edizioni BD & J-POP Manga! Nel cuore dell’impero mongolo del XIII secolo una schiava persiana cerca riscatto grazie alle conoscenze antiche trasmesse dalla sua famiglia. Arriva sugli scaffali a gennaio la serie plurinominata ai Manga Taisho e vincitrice ai Kono Manga Ga Sugoi! Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup. Una chicca da non perdere per chi ama I diari della speziale e I giorni della sposa! L’adattamento animato della serie è in fase di realizzazione a opera dello stesso studio di produzione dell’anime di DanDaDan e l’uscita è stata annunciata proprio per il 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta le novità di gennaio 2026

Leggi anche: Un Capodanno col botto: novità J-POP manga del 2026!

Leggi anche: Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di novembre 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

J-POP Manga: le novità di gennaio 2026; 5 fumetti J-POP Manga e Edizioni BD da acquistare a gennaio 2026; 10 nuovi manga annunciati da J-Pop per il 2026; Uscite J-POP Manga del 30 dicembre 2025.

J-Pop Manga: tutte le uscite di gennaio 2026 - Pop Manga sarà l’anno del suo ventesimo anniversario, e per festeggiare ha già fatto numerosi annunci in merito sia a novembre che a capodanno. drcommodore.it