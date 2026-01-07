J-POP Manga presenta le novità di gennaio 2026
J-POP Manga introduce le novità di gennaio 2026, tra cui la serie acclamata
Ha inizio un anno ricco di belle sorprese a marchio Edizioni BD & J-POP Manga! Nel cuore dell’impero mongolo del XIII secolo una schiava persiana cerca riscatto grazie alle conoscenze antiche trasmesse dalla sua famiglia. Arriva sugli scaffali a gennaio la serie plurinominata ai Manga Taisho e vincitrice ai Kono Manga Ga Sugoi! Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup. Una chicca da non perdere per chi ama I diari della speziale e I giorni della sposa! L’adattamento animato della serie è in fase di realizzazione a opera dello stesso studio di produzione dell’anime di DanDaDan e l’uscita è stata annunciata proprio per il 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: Un Capodanno col botto: novità J-POP manga del 2026!
Leggi anche: Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di novembre 2025
J-POP Manga: le novità di gennaio 2026; 5 fumetti J-POP Manga e Edizioni BD da acquistare a gennaio 2026; 10 nuovi manga annunciati da J-Pop per il 2026; Uscite J-POP Manga del 30 dicembre 2025.
J-Pop Manga: tutte le uscite di gennaio 2026 - Pop Manga sarà l’anno del suo ventesimo anniversario, e per festeggiare ha già fatto numerosi annunci in merito sia a novembre che a capodanno. drcommodore.it
J-POP Manga: le novità di gennaio 2026 - POP Manga ha svelato tutte le novità e le opere in continuazione che potremo acquistare nel corso di gennaio 2026. akibagamers.it
Comicon 2025, a Bergamo J-Pop manga presenta esclusive ed eventi, tra cui uno tutto a tema DanDaDan - Per l'edizione bergamasca del celebre festival internazionale dedicato alla cultura pop, Edizioni BD & J- movieplayer.it
i MIGLIORI ANIME da VEDERE a GENNAIO 2026!
Appuntamenti Gennaio 2026 Sabato 3 alle 15.00 Leggere a tutto tondo - Bookclub Primaria Sabato 3 alle 16.00 Leggere di tutto - Bookclub dalle scuole medie in su Sabato 10 alle 15.00 Fumettati Gruppo di lettura di Manga e fumetti Mercoledì 14 alle - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.