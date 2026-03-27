Italia siamo un Paese di masochisti | così Rai e nazionale hanno fatto arrabbiare la Bosnia

In Italia, Rai e la televisione nazionale hanno suscitato reazioni di rabbia in Bosnia dopo aver trasmesso una partita di qualificazione ai playoff mondiali. Durante la partita, alcuni giocatori si sono fermati a osservare la conclusione del match che determinava l’avversaria nella finale. La trasmissione ha attirato l’attenzione per aver mostrato il comportamento dei giocatori in un momento di sospensione.

Un gruppetto di giocatori che si rilassa osservando la conclusione della sfida che deve designare l’avversaria nella finale dei playoff che portano al Mondiale. Sono dietro a un vetro, convinti di essere in una zona franca, libera, privata. La squadra sulla carta più forte, la testa di serie, perde e passa quell’altra. Stringono il pugnetto, si danno un cinque, spengono il cellulare e spariscono dalla vista. Cosa è successo? Nulla. Ma quell’immagine dei calciatori dell’Italia non scontenti di dover viaggiare in Bosnia e non in Galles per strappare il pass mondiale è diventato il caso che animerà la lunga vigilia della sfida di Zenica. L’ha mandata in onda la Rai tra le risate dei conduttori e la frase allarmata di Adani: “Avevate detto di non farli vedere”. 🔗 Leggi su Panorama.it

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