La Russa non fa sconti | Avremmo vinto comunque siamo in credito La Juve rubava meglio Chiellini mi ha fatto arrabbiare

Ignazio La Russa, presidente del Senato, si è lasciato andare a commenti duri durante un’intervista a Telelombardia. Ha detto che, secondo lui, la Juventus ha sempre avuto un vantaggio nelle partite, e che anche senza decisioni discutibili, la sua squadra avrebbe comunque vinto. Ha poi aggiunto che Chiellini lo ha fatto arrabbiare durante il match, senza specificare i motivi.

Inter News 24 La Russa non fa sconti. Le parole del presidente del Senato ai microfoni di Telelombardia per commentare il derby d'Italia. Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto ai microfoni di Telelombardia per commentare il derby d'Italia vinto dall'Inter contro la Juventus, una sfida segnata dalle polemiche per l'espulsione di Pierre Kalulu. Il confronto di San Siro ha acceso il dibattito pubblico, coinvolgendo anche figure istituzionali e riaccendendo vecchie rivalità tra nerazzurri e bianconeri. EPISODIO DELL'ESPULSIONE E RISULTATO – « Io intanto voglio dire due cose. Che dopo l'1-1 abbiamo preso 2 pali e anche in 11 contro 11 avremmo vinto con 3 gol di scarto.