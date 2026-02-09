i seattle seahawks hanno vinto il super bowl bad bunny ha fatto arrabbiare trump

La notte del Super Bowl i Seattle Seahawks hanno conquistato il titolo, battendo i rivali e portando a casa la vittoria. La partita è stata seguita da pochi in Europa, ma negli Stati Uniti ha fatto molto rumore. Tra le notizie di giornata, anche l’uscita di Bad Bunny, che ha fatto arrabbiare Donald Trump con una sua dichiarazione.

Come sempre accade, che i New England Patriots e i Seattle Seahawks fossero una davanti all'altra per giocarsi il Super Bowl, in Europa interessava il giusto, quasi niente. Per la quasi totalità degli europei il football americano è appunto americano, un qualcosa sideralmente lontano. Che poi al Levi's Stadium di Santa Clara, California, i Seattle Seahawks abbiano battuto i New England Patriots per 29 a 13 interessava ancora meno. Tanto Tom Brady si è ritirato e si è pure separato da Gisele Bündchen. Il Super Bowl non è una finale in Europa, è un intervallo. Perché è nell'intervallo che accadono le cose più interessanti, almeno per noi ignoranti di palla ovale a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl 2026 battendo i New England Patriots 29-13 al Levi’s Stadium di Santa Clara.

