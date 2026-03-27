L’Italia si avvicina alla partita decisiva per qualificarsi ai Mondiali 2026, dopo aver superato la semifinale dei playoff con una vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Il focus si sposta sui possibili giocatori che il commissario tecnico potrebbe schierare per la partita successiva, con alcune scelte che generano discussione tra gli addetti ai lavori.

L'Italia è a una partita dal Mondiale 2026: dopo la semifinale dei playoff vinta 2-0 contro l'Irlanda del Nord, ecco su chi dovrebbe puntare il ct Gattuso secondo il vicedirettore Stefano Agresti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, Pio Esposito ma non solo: su chi puntare per andare ai Mondiali

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Kean segna ed indica Pio Esposito x.com