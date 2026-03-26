L’ex calciatore ha commentato la partita tra Italia e Irlanda del Nord, sottolineando la crescita di Pio Esposito e il suo ruolo nel futuro della nazionale. Ha inoltre parlato della corsa allo scudetto, senza entrare in dettagli specifici sulle squadre coinvolte. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull'importanza del giovane talento e sulla direzione che dovrebbe prendere la rappresentativa azzurra.

Inter News 24 Vieri, l’ex bomber di Serie A ha commentato la sfida tra Italia e Irlanda del Nord, soffermandosi sulla crescita di Pio Esposito e sulla lotta scudetto. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Christian Vieri, storico centravanti che ha vestito le maglie delle principali potenze del nostro calcio, ha analizzato il momento della Nazionale e dei club. L’ex attaccante si è detto ottimista per il cammino azzurro, sottolineando l’importanza di affrontare lo spareggio con la giusta energia. L’elogio a Pio Esposito e i consigli per Gattuso. Uno dei temi centrali della chiacchierata è stato Francesco Pio Esposito, il giovane attaccante dei nerazzurri che sta scalando le gerarchie sotto la guida di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vieri non si nasconde: «Pio Esposito è il futuro, l’Italia deve andare ai Mondiali»

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