Perché Gattuso vuole puntare su Verratti per i playoff dell'Italia per andare ai Mondiali 2026

Il commissario tecnico della Nazionale italiana sta considerando di convocare Marco Verratti per i playoff che potrebbero qualificare l’Italia ai Mondiali del 2026. Verratti, che non è stato convocato negli ultimi tre anni, potrebbe tornare a rappresentare la Nazionale in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord e, eventualmente, in una finale. La decisione verrà comunicata presto.

Marco Verratti potrebbe tornare tra i convocati della Nazionale Italiana dopo tre anni per i playoff Mondiali 2026: il CT Gattuso valuta la sua esperienza per la sfida decisiva contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale.