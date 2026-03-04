I bookmaker hanno abbassato le quote sulla Ferrari, segnalando maggiore fiducia nella scuderia per questa stagione di Formula 1. Il campionato mondiale sta per iniziare con il Gran Premio d’Australia a Melbourne, mentre le scommesse indicano un possibile riscatto della squadra rispetto agli anni passati. La stagione si appresta a cominciare e le aspettative sono alte.

Il campionato del mondo di Formula 1 pronto a partire con il GP d'Australia a Melbourne: stavolta le Rosse sono in prima fila nella considerazione degli specialisi Parte da Melbourne il nuovo campionato del mondo di Formula 1, quello della rivoluzione che ha costretto tutte le case costruttrici a ripartire quasi da zero. E in questo nuovo contesto i segnali sono quelli di una Rossa che sembra finalmente molto più competitiva rispetto alle stagioni precedenti. E allora scopriamo le quote Ferrari vincente mondiale Formula 1 che scatterà domenica 8 marzo con il GP d'Australia. Si riparte da zero, dunque, con le nuove regole che hanno dettato la costruzione della Ferrari SF-26 apparsa subito molto competitiva già dai primi test della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari, è l'anno del riscatto? Ora i bookie ci credono: crollano le quote

