Italia-Irlanda del Nord | Gattuso recupera Mancini Politano e Calafiori

Gennaro Gattuso si è espresso dal ritiro di Coverciano riguardo alla situazione degli infortuni dell’Italia in vista della partita contro l’Irlanda del Nord. Ha annunciato che i giocatori Mancini, Politano e Calafiori sono stati recuperati e sono disponibili per la convocazione. La rosa azzurra si prepara quindi con alcuni rientri importanti, mentre l’allenatore ha confermato la presenza di tutti i convocati.

Gennaro Gattuso rompe il silenzio dal ritiro di Coverciano e blinda l’infermeria azzurra in vista del match contro l’ Irlanda del Nord. Il Commissario Tecnico dell’ Italia ha ufficializzato il recupero lampo di tre pedine fondamentali per lo scacchiere tattico nazionale: Gianluca Mancini, Matteo Politano e Riccardo Calafiori sono pienamente ristabiliti e integrati in gruppo. Il trio ha superato i test fisici delle ultime 48 ore, eliminando ogni dubbio sulla convocazione per la sfida di domani sera, garantendo al tecnico calabrese le rotazioni necessarie per mantenere l’intensità richiesta nel turno di Qualificazioni. Resta invece sotto osservazione la posizione di Alessandro Bastoni, il cui impiego dal primo minuto appare ancora incerto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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