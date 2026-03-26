Italia-Irlanda del Nord | giocano Politano e Kean in panchina Pio Esposito
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia e Irlanda del Nord in vista della partita di qualificazione ai Mondiali in programma questa sera. Tra i titolari figurano Politano e Kean, mentre Pio Esposito è in panchina. La partita si svolge in un contesto di qualificazione ai tornei in USA, Messico e Canada.
Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Italia -Irlanda del Nord. Stasera ci giochiamo la qualificazioni ai Mondiali in Usa, Messico e Canada. L’appuntamento è fissato alle ore 20:45. Gli 1?1? #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! Italia Irlanda Del Nord Ore 20.45 Stadio di Bergamo #RaiUno #ItaliaIrlandaDelNord #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com6gKQwCcN25 — Nazionale Italiana (@Azzurri) March 26, 2026 Ecco le scelte di Gattuso: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. All. Gattuso Questa, invece, la formazione dell’Irlanda del Nord: IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): Charles; McConville, McNair, Hume; Devlin, Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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