Italia-Irlanda del Nord | giocano Politano e Kean in panchina Pio Esposito

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia e Irlanda del Nord in vista della partita di qualificazione ai Mondiali in programma questa sera. Tra i titolari figurano Politano e Kean, mentre Pio Esposito è in panchina. La partita si svolge in un contesto di qualificazione ai tornei in USA, Messico e Canada.