Gattuso dopo Italia Irlanda del Nord | Non è stata per nulla facile ci siamo complicati la vita da soli Con Locatelli…

Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord nei playoff mondiali, Gattuso, il ct della nazionale, ha commentato la partita. Ha affermato che non è stata affatto semplice e che la squadra si è complicata la vita da sola. Ha fatto riferimento anche a un episodio con un giocatore specifico, Locatelli, senza fornire dettagli ulteriori.

Gattuso, ct dell’Italia, ha parlato così dopo la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord nei playoff Mondiali. Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, è intervenuto nel post?partita ai microfoni della Rai per commentare la vittoria degli azzurri. Queste le sue parole Ultimissime Juve LIVE: Conceicao parla dell’interesse del Liverpool, Yildiz avvicina il Mondiale ANALISI – «Non è stata per nulla facile. Ci hanno sorpresi e nel primo tempo potevamo fare meglio perché abbiamo fatto cose diverse rispetto a come l’abbiamo preparata. Ci siamo complicati la vita da soli con Locatelli schiacciato. Nella ripresa li abbiamo tenuti là e la palla girava più veloce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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