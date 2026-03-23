di Paolo Rossi Locatelli è stato elogiato da Gattuso, dentro al suo bilancio con l’Italia. Il rendimento completo del centrocampista della Juventus in azzurro. «Spalletti alla Juve sta facendo un grande lavoro e così anche Locatelli con lui. Manuel è cresciuto, ha fiducia e si è ritrovato. Un rigore sbagliato non lo condizionerà». Le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa sanno di investitura ufficiale. Il commissario tecnico ha voluto blindare psicologicamente il centrocampista bianconero dopo il pesante errore dal dischetto contro il Sassuolo, ribadendo la centralità del suo ruolo nel progetto azzurro. Ma se andiamo ad analizzare... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli celebrato da Gattuso, ma qual è davvero il suo bilancio con l’Italia? Luci, ombre e rendimento del centrocampista della Juventus in azzurro

Articoli correlati

Miretti blinda il futuro alla Juventus: perché è irrinunciabile per Spalletti. Cosa pensa davvero il tecnico del suo centrocampistadi Paolo RossiMiretti è irrinunciabile per Spalletti: resterà alla Juventus anche in futuro.

Regione, la maggioranza promuove il bilancio: “luci e ombre” per l’opposizioneIl Presidente della Giunta regionale ha richiesto, per l’esame istruttorio dei disegni di legge di Bilancio, la procedura d’urgenza, prevista...

Una selezione di notizie su Locatelli celebrato

Argomenti discussi: Nazionale, i 28 chiamati da Gattuso per i playoff Mondiali: c'è Chiesa.

Gattuso, carica Italia e Chiesa: Dopo un po'... Locatelli ritrovato. Non siamo scappati di casaIl commissario tecnico azzurro ha parlato a Coverciano in vista della semifinale dei playoff per andare al Mondiale ... tuttosport.com

Pagina 5 | Gattuso, carica Italia e Chiesa: Dopo un po'... Locatelli ritrovato. Non siamo scappati di casaIl commissario tecnico azzurro ha parlato a Coverciano in vista della semifinale dei playoff per andare al Mondiale ... tuttosport.com