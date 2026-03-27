L’Italia affronterà la Bosnia nella finale di Zenica, con Edin Dzeko pronto a guidare la squadra. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo per la qualificazione al Mondiale del 2026. La sfida si svolgerà nella città bosniaca, dove Dzeko ha segnato il gol decisivo contro il Galles, portando la sua squadra alla finale.

L’ Italia scopre il suo ultimo ostacolo verso il Mondiale 2026: sarà la Bosnia di un immortale Edin Dzeko a sfidare gli Azzurri nella finalissima di Zenica. In una notte di playoff folle e carica di tensione, il verdetto è arrivato dal catino di Cardiff, dove i balcanici hanno piegato il Galles ai calci di rigore ( 4-2 d.c.r. ) dopo che i 120 minuti si erano chiusi sull’1-1. Il “Cigno di Sarajevo”, a quarant’anni compiuti, ha gelato lo stadio all’ 86? con la zampata del pareggio, trascinando i suoi a un’impresa insperata dopo il vantaggio gallese siglato da Daniel James. L’errore decisivo dal dischetto di Brennan Johnson ha poi spalancato le porte del sogno a Dzeko e compagni, che martedì 31 marzo trasformeranno lo stadio Bilino Polje in un inferno per la squadra di Gattuso. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Italia, finale a Zenica: Dzeko gela il Galles e prenota gli Azzurri

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