A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi Mondiali curling femminile 2026 | orario tv streaming

Da oasport.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile giocherà due partite ai Campionati Mondiali 2026 in Canada, nello stadio di Calgary. La prima sfida sarà contro la squadra canadese e si svolgerà in un orario accessibile per il pubblico italiano, mentre la seconda partita vedrà le azzurre affrontare la Norvegia. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming.

Oggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile affronterà due partite ad orari agevoli per il nostro Paese ai Campionati Mondiali 2026, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Canada, precisamente sul ghiaccio di Calgary. Nella fattispecie la squadra capitanata da Stefania Contantini affronterà alle 16:00 italiane le padrone di casa canadesi, compagine che ha cominciato nel migliore dei modi la competizione iridata mettendo a referto tre vittorie su tre partite disputate. In serata, dunque a partire dalle 21:00 ci sarà invece la sfida contro la Norvegia, formazione con un ruolino di marcia simile a quello italiano composto da una vittorie e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it

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