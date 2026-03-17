A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi Mondiali curling femminile 2026 | orario tv streaming

Oggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile giocherà due partite ai Campionati Mondiali 2026 in Canada, nello stadio di Calgary. La prima sfida sarà contro la squadra canadese e si svolgerà in un orario accessibile per il pubblico italiano, mentre la seconda partita vedrà le azzurre affrontare la Norvegia. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming.

Oggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile affronterà due partite ad orari agevoli per il nostro Paese ai Campionati Mondiali 2026, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Canada, precisamente sul ghiaccio di Calgary. Nella fattispecie la squadra capitanata da Stefania Contantini affronterà alle 16:00 italiane le padrone di casa canadesi, compagine che ha cominciato nel migliore dei modi la competizione iridata mettendo a referto tre vittorie su tre partite disputate. In serata, dunque a partire dalle 21:00 ci sarà invece la sfida contro la Norvegia, formazione con un ruolino di marcia simile a quello italiano composto da una vittorie e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming Articoli correlati A che ora Italia-Cina oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingProseguono senza soluzione di continuità i Campionati Mondiali 2025 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Canada,... Leggi anche: Italia-Svezia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orario, programma, streaming Una selezione di notizie su A che ora Italia Canada e Italia... Temi più discussi: A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming; World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: Italia sconfitta 9-8 all’esordio contro il Canada; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming. A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingOggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile affronterà due partite ad orari agevoli per il nostro Paese ai Campionati Mondiali ... oasport.it A che ora Italia-Cina oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingProseguono senza soluzione di continuità i Campionati Mondiali 2025 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Canada, ... oasport.it #Libano | I Leader di Italia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito hanno adottato una dichiarazione congiunta in merito al conflitto tra Israele e Hezbollah. Evitare un’ulteriore escalation è fondamentale per proteggere i civili e favorire la stabilità della regi x.com Short track da record in Canada! A Montréal l’Italia chiude i Mondiali con sei medaglie, miglior bottino iridato degli ultimi trent’anni! La staffetta mista è d’oro, Chiara Betti bronzo nei 500 metri, come la staffetta maschile. https://bit.ly/4blUrXP FISG - Fed - facebook.com facebook