Italia-Bosnia Lele Adani sbotta in diretta | Avevate detto di non farli vedere

Durante la trasmissione, Lele Adani ha espresso chiaramente di essere consapevole del fatto che, mostrando in diretta le immagini dei festeggiamenti della Bosnia dopo la vittoria sul Galles, avrebbe suscitato reazioni forti. La sua reazione è stata immediata e visibile, in risposta alle indicazioni ricevute sulla gestione delle immagini durante la trasmissione.

Lele Adani se ne è reso conto subito. L'opinionista della Rai era perfettamente conscio del fatto che, mandando in onda le immagini dei festeggiamenti degli azzurri per la vittoria della Bosnia sul Galles, si sarebbe scatenato un putiferio mediatico. E così è stato. Non basta infatti aver battuto l’Irlanda del Nord per strappare un pass per i prossimi Mondiali di calcio. Ora c'è da disputare la finalissima contro la Bosnia di Edin Dzeko. Una partita da giocare in trasferta in uno stadio infernale, che sarà ancora più infuocato dopo il video che mostra i festeggiamenti di Dimarco, Vicario, Meret e Pio Esposito. "Guardate che mancanza di rispetto e che arroganza da parte dell'Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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