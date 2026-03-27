Avevate detto di non farlo vedere Imbarazzo in Rai | quelle immagini dell’Italia ed è bufera

Durante una recente trasmissione in Rai, sono state trasmesse immagini dell’Italia che hanno suscitato imbarazzo, nonostante fosse stato detto di non mostrarle. La partita tra Italia e Irlanda del Nord, vinta dalla nazionale italiana, ha portato entusiasmo e fiducia tra i tifosi, contribuendo a rafforzare le possibilità di qualificazione ai prossimi Mondiali.

La vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente azzurro, rilanciando le ambizioni verso la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il 2-0 maturato a Bergamo, al Gewiss Stadium, ha rappresentato un passo importante per la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso, chiamata a invertire la rotta dopo le ultime delusioni internazionali. Ma mentre i riflettori erano ancora puntati sulla prestazione convincente degli azzurri, qualcosa nel post partita ha iniziato a far discutere. Un momento catturato dalle telecamere della Rai, apparentemente secondario, si è trasformato nel giro di poche ore in un caso mediatico capace di superare i confini italiani e accendere polemiche anche all’estero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Il video imbarazzante dell’Italia che esulta per la Bosnia. Adani: “Avevate detto di non farli vedere”I giocatori dell'Italia esultano mentre guardano in tv la Bosnia battere il Galles ai rigori.

Leggi anche: “Questo non fatelo vedere”. Olimpiadi Milano Cortina, il fuorionda alla Rai ed è bufera

Una raccolta di contenuti su Avevate detto

Temi più discussi: Aveva detto Farai la fine di Giulia Cecchettin alla ex fidanzata: condannato a 10 mesi; Non ho mai detto a mia madre che aveva l'Alzheimer. Ci ha convissuto per 20 anni, ecco perché l'ho fatto; Delitto di Valtesse: Più volte avevo detto a Valentina di sporgere denuncia. Aveva paura di lasciarlo; Il video imbarazzante dell’Italia che esulta per la Bosnia. Adani: Avevate detto di non farli vedere.

Il video imbarazzante dell’Italia che esulta per la Bosnia. Adani: Avevate detto di non farli vedereI giocatori dell’Italia esultano mentre guardano in tv la Bosnia battere il Galles ai rigori. Il video imbarazzante mandato in onda dalla Rai lascia perplesso anche Adani: Avevamo detto di non farli ... fanpage.it

Avevate detto di non farli vedere: caso in Rai dopo l'esultanza degli Azzurri. Furia BosniaLe immagini sono state trasmesse dalla Rai e sono diventate virali in rete ... msn.com

Onefootball: “Passa la Bosnia ai rigori: Dimarco, Pio e Vicario esultano. Scena che fa sbottare Lele Adani, che subito ha esclamato: "Avevate detto di non farle vedere e poi li inquadrate quando esultano, bisogna esultare martedì". - facebook.com facebook