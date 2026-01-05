L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di multare Poltronesofà con un importo di un milione di euro a seguito di accertamenti su pratiche commerciali considerate scorrette. La decisione mira a tutelare la trasparenza e la correttezza nel mercato, garantendo ai consumatori un’informazione chiara e affidabile. Questa misura si inserisce nel quadro di azioni volte a promuovere una concorrenza leale nel settore.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato una sanzione da un milione di euro a Poltronesofà per pratiche commerciali scorrette. Lo riferisce l’Antitrust nel bollettino settimanale. La società “ risulta aver posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nell’ingannevole e omissiva rappresentazione di una asserita convenienza dei prezzi praticati per i divani appartenenti alla ‘Collezione Promo’, pubblicizzati per mezzo di insistenti e continuative campagne promozionali diffuse, almeno a partire da gennaio 2023, attraverso TV, radio, social media e internet, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Antitrust: multa da 1 mln a Poltronesofà per pratiche commerciali scorrette

