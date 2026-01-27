Spazi imprese e futuro | l’Irsap chiama a raccolta il sistema produttivo siciliano

L’Irsap invita il sistema produttivo siciliano a confrontarsi su temi chiave come digitalizzazione, gestione delle aree industriali e strumenti innovativi, per favorire uno sviluppo sostenibile e competitivo del territorio. Un’occasione per comprendere le strategie adottate e le opportunità future per imprese e comunità locali.

Digitalizzazione dei servizi, nuova governance delle aree industriali e strumenti innovativi per sostenere le imprese. Sono questi i temi al centro dell'incontro promosso da Irsap, l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in programma venerdì 30 gennaio alle 10,30 a Villa.

