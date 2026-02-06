Calvizzano sfiduciato il sindaco Giacomo Pirozzi | Un atto freddo una congiura politica

La crisi politica a Calvizzano si conclude con un atto ufficiale davanti a un notaio. Il sindaco Giacomo Pirozzi si dice sfiduciato e parla di “atto freddo” e di una vera e propria congiura politica. La fine dell’amministrazione arriva dopo settimane di tensioni e polemiche.

Si consuma davanti a un notaio la crisi politica che mette fine all’amministrazione guidata da Giacomo Pirozzi. Nella serata di ieri, circa dieci consiglieri comunali hanno infatti formalizzato la sfiducia al sindaco di Calvizzano, determinando la caduta anticipata della consiliatura. Una scelta che Pirozzi definisce “fredda, definitiva”, maturata – sottolinea – senza un confronto pubblico e senza il coraggio di spiegare fino in fondo ai cittadini le reali motivazioni. In un lungo e accorato post pubblicato sui social, il primo cittadino non nasconde l’amarezza per un epilogo che arriva dopo oltre cinque anni di amministrazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Calvizzano, sfiduciato il sindaco Giacomo Pirozzi: “Un atto freddo, una congiura politica” Approfondimenti su Calvizzano Pirozzi “L’istruzione è libertà, non fatica”: L’appello del Sindaco di Calvizzano Pirozzi ai giovani dopo un messaggio sull’allerta meteo Campofilone, dimissioni in blocco. Sfiduciato il sindaco Feliziani Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Calvizzano Pirozzi Argomenti discussi: Calvizzano, sfiduciato il sindaco Pirozzi: firme davanti al notaio; Calvizzano, sfiduciato il sindaco Giacomo Pirozzi. Esultano determinati ambienti; CALVIZZANO. Sfiduciato Pirozzi, le parole dell'ex sindaco: Grazie Calvizzano, è stato un onore; Calvizzano, sfiduciato il sindaco Giacomo Pirozzi: Un atto freddo, una congiura politica. Calvizzano, sfiduciato Pirozzi, lo sfogo sui social: Un gesto freddo, senza confrontoSfiduciato il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi davanti al notaio da 10 consiglieri comunali: il suo sfogo sui social ... internapoli.it Calvizzano, sfiduciato il sindaco Pirozzi: firme davanti al notaioCon le firme di consiglieri comunali, apposte stasera davanti a un notaio, il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi ... msn.com Con le firme di consiglieri comunali, apposte stasera davanti a un notaio, il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi è stato sfiduciato. facebook

