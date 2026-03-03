Dietro le quinte | ecco come è stato pianificato il raid aereo di Usa e Israele che ha ucciso Ali Khamenei in Iran

Il 28 febbraio, alle prime ore, l’ayatollah Ali Khamenei si è recato nel suo ufficio come di consueto. In quella stessa mattina, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un raid aereo in Iran che ha portato alla sua morte. La pianificazione dell’operazione è stata portata avanti nei giorni precedenti, con dettagli attentamente coordinati tra le due nazioni.

La mattina del 28 febbraio, l’ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, è entrato nel suo ufficio come faceva ogni giorno. Non sapeva che il Mossad e la CIA lo aspettavano da anni. Allora, i servizi segreti di Israele e Usa avevano raccolto tutto quello di cui avevano bisogno: l’ora esatta del suo arrivo, la sua posizione precisa e la certezza che con lui ci fossero alcuni dei vertici più alti in grado della Repubblica Islamica. Alle prime ore del giorno, un raid aereo congiunto condotto dalle forze di Washington e Tel Aviv ha colpito il complesso Beit-e Rahbari, nel distretto di via Pasteur, nel cuore di Teheran, provocando la morte dell’86enne, della moglie, della figlia, del genero, della nuora e della nipote. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ucciso Ali Khamenei nei raid Usa-Israele: l'Iran proclama 40 giorni di lutto La conferma ufficiale da Teheran dopo l'annuncio di Trump La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa in una...

"La Cia ha identificato la posizione di Khamenei. E ha dato le informazioni a Israele". I retroscena del raid che ha ucciso il leader iraniano La Cia ha identificato la posizione precisa della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, poco prima che gli Stati Uniti e Israele lanciassero...

