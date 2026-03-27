Iran la guerra in diretta | Trump | Bene la trattativa con Teheran stop attacchi agli impianti energetici per 10 giorni

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che gli attacchi agli impianti energetici iraniani saranno sospesi fino al 6 aprile, segnalando che le trattative tra le due nazioni stanno procedendo positivamente. La decisione arriva dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran avvenuto oggi, venerdì 27 marzo. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, venerdì 27 marzo: il presidente USA Donald Trump ha annunciato lo stop agli attacchi agli impianti energetici iraniani fino al 6 aprile: "Le trattative stanno andando bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Trump annuncia "cinque giorni" di stop agli attacchi sugli obiettivi energetici in Iran. "Conversazioni costruttive con Teheran"Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «cinque giorni» di interruzione degli attacchi su obiettivi energetici in Iran , in seguito a due... Teheran colpisce maxi-impianto in Qatar. Wsj: «Trump non vuole altri attacchi agli impianti energetici»- La direttaNel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per... Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima Una selezione di notizie su Iran la guerra in diretta Trump 8220... Temi più discussi: Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa; L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Quanto può durare ancora la guerra in Iran? Ipotesi e scenari, dalle truppe di terra Usa a Hormuz all'ira (contro Israele) dei Paesi del Golfo. Guerra in Iran, Teheran: Hotel che ospitano americani, obiettivi legittimi. Nuovi raid di Israele su Gaza – LIVEGuerra in Iran, la diretta del 27 marzo Trump blocca i missili verso Teheran, ... msn.com Guerra in Iran, cosa c'è dietro il passo indietro di Trump su TeheranL'annuncio di Donald Trump su uno stop al conflitto per cinque giorni è arrivato a seguito dei colloqui a Riad dei giorni scorsi. Un vertice a cui hanno partecipato i ministri degli Esteri di ... tg24.sky.it La guerra in Iran avrà un impatto a lungo termine sull’economia globale. Oltre allo Stretto di Hormuz, gli attacchi hanno danneggiato le infrastrutture della regione intaccando sia le capacità produttive, sia le riserve x.com FAO: “Conflitto USA-Israele-Iran sta colpendo rapidamente la catena di approvvigionamento globale di cereali ed energia” Giovedì 26 marzo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha affermato che l'attuale conflitto tra St - facebook.com facebook