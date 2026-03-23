Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «cinque giorni» di interruzione degli attacchi su obiettivi energetici in Iran, in seguito a due giorni di «conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive» con Teheran. «Sono lieto di riferire che gli Stati Uniti d’America e l’Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, conversazioni molto buone e produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente», ha scritto Trump su Truth. «Sulla base del tenore e del tono di queste conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive, che continueranno per tutta la settimana, ho istruito al dipartimento... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump annuncia "cinque giorni" di stop agli attacchi sugli obiettivi energetici in Iran. "Conversazioni costruttive con Teheran"

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