Teheran ha attaccato un grande impianto in Qatar, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Nel corso del diciannovesimo giorno del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran avrebbe inoltre condotto un attacco con bombe a grappolo su Tel Aviv, in risposta alla morte di Soleimani e Larijani. La situazione resta tesa con azioni militari che coinvolgono diverse aree della regione.

Nel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per vendicare la morte di Soleimani e Larijani. Le esplosioni hanno ucciso due civili di 70 anni. Intanto, dopo le dimissioni del capo dell’antiterrorismo Kent, Rich Baris, di Big Data Polls, sondaggista del movimento Maga, ha avvertito che la base del presidente Donald Trump si sta restringendo e che questo avrà conseguenze disastrose per i Repubblicani nelle elezioni di metà mandato per il Congresso, in programma a novembre. Si prevede in gran parte che i repubblicani perderanno il controllo della Camera, e alcuni sondaggi hanno mostrato che anche il Senato potrebbe diventare contendibile. 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda Teheran colpisce

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