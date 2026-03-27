Iran Katz | Pagheranno un prezzo pesante

Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che le operazioni contro l’Iran aumenteranno in intensità e si allargheranno a nuovi obiettivi. Ha affermato che l’esercito israeliano continuerà a rispondere agli attacchi con missili provenienti dall’Iran, accusando Teheran di aver colpito civili. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti tra i due paesi.

Israele annuncia un’ulteriore escalation contro l’ Iran. Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che gli attacchi “ si intensificheranno e si estenderanno ” a nuovi obiettivi, accusando Teheran di continuare a colpire civili con missili. “ Pagheranno un prezzo pesant e”, ha avvertito Katz, sottolineando che gli avvertimenti israeliani non hanno fermato i lanci. Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha colpito il “cuore di Teheran”, prendendo di mira siti per la produzione di missili balistici, lanciamissili e depositi di armi anche nell’ovest del Paese. Il bilancio resta pesante: almeno 18 morti in Israele, oltre 1.900 in Iran e più di 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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