Iran minaccia all’Europa | Se resterà in silenzio tutti ne pagheranno il prezzo

L’Iran ha rivolto una minaccia all’Europa, inclusa l’Italia, in risposta all’attacco statunitense e israeliano. Secondo le dichiarazioni ufficiali, se l’Europa continuerà a mantenere il silenzio di fronte a quella che viene definita una violazione del diritto internazionale, tutti i Paesi coinvolti dovranno affrontare le conseguenze. La comunicazione si rivolge direttamente alle nazioni europee, avvertendo delle possibili ripercussioni future.

(Adnkronos) – L’Iran minaccia l’Europa, e quindi anche l’Italia: “Se rimarrà in silenzio” di fronte alla “violazione del diritto internazionale” rappresentata dall’attacco statunitense e israeliano, “tutti i Paesi ne pagheranno il prezzo prima o poi”. “Chi rimane in silenzio sarà complice di questa ingiustizia. Ciò che ci si aspetta dai Paesi europei è che rompano il silenzio, perché questa è un’ingiustizia contro tutte le civiltà, contro una nazione”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei in un’intervista al canale 24 Horas della TVE. “Nessun Paese delle Nazioni Unite può rimanere indifferente”. Alla... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

