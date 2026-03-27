Iran Israele | Missili lanciati contro di noi potrebbero colpire anche l’Italia

Da periodicodaily.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti ufficiali, le autorità hanno dichiarato che missili provenienti dall'Iran potrebbero rappresentare una minaccia diretta per diverse nazioni, tra cui l’Italia. Si sostiene che il regime iraniano stia portando avanti programmi di sviluppo di armi con capacità di raggiungere distanze elevate, e che i missili lanciati contro determinate aree possano avere potenziali ripercussioni anche in territori lontani. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli specifici delle capacità militari coinvolte.

(Adnkronos) – "Pensiamo che il regime iraniano stia cercando di sviluppare nuove armi in grado di raggiungere i 4.000 km, il che rappresenterebbe una minaccia totale". Lo ha detto il portavoce delle Idf, Nadav Shoshani, durante un briefing con la stampa italiana. "Si tratterebbe di un tipo di arma diverso, ma anche così la questione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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