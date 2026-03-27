Iran Israele | Missili lanciati contro di noi potrebbero colpire anche l’Italia

Secondo fonti ufficiali, le autorità hanno dichiarato che missili provenienti dall'Iran potrebbero rappresentare una minaccia diretta per diverse nazioni, tra cui l’Italia. Si sostiene che il regime iraniano stia portando avanti programmi di sviluppo di armi con capacità di raggiungere distanze elevate, e che i missili lanciati contro determinate aree possano avere potenziali ripercussioni anche in territori lontani. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli specifici delle capacità militari coinvolte.