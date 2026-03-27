Iran il Pentagono è pronto a inviare 10mila uomini

Il Pentagono ha annunciato la preparazione di un invio di 10.000 soldati in Iran. Nel frattempo, le trattative per una tregua in Medio Oriente continuano, con l’obiettivo di evitare una crisi energetica più severa. Non ci sono ancora dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale intervento militare. Le discussioni tra le parti proseguono, sebbene con passi lenti.

I lavori per arrivare a una tregua in Medioriente proseguono: la necessità di trovare un accordo per impedire una crisi energetica più grave spinge le trattative, benché a rilento. Tuttavia, nel frattempo il Pentagono starebbe valutando l'invio di un ulteriore contingente militare di circa 10 mila uomini nel Medio Oriente per ampliare la portata delle opzioni militari. È una indiscrezione del Wall Street Journal ora che siamo arrivati al 28esimo giorno di guerra, e questa mossa potrebbe addirittura segnare una escalation nel conflitto, perché lo trasformerebbe in una "boots on the ground" war a differenza di quanto è stato finora. Le chiavi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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