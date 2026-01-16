iran news il pentagono trasferisce uomini e mezzi in medio oriente in arrivo il gruppo di attacco della portaerei lincoln

Il Pentagono ha trasferito uomini e mezzi nel Medio Oriente, preparando il gruppo di attacco della portaerei Lincoln. Questi movimenti militari si inseriscono nel contesto delle tensioni nella regione, mentre in Iran si registrano segnali di riduzione delle repressioni contro i manifestanti. La situazione rimane sotto osservazione, con sviluppi che potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Roma, 16 gennaio 2026 - La fine delle esecuzioni di manifestanti in Iran avrebbe frenato l'intenzione di Donald Trump di attaccare il Paese mediorientale. Ma è una 'tregua' più che mai fragile infatti, secondo gli attivisti iraniani, le esecuzioni sono solo rimandate, mentre la voglia di spazzare via il regime degli ayatollah del tycoon sarebbe solo frenata dalle richieste di Benjamin Netanyahu e di Arabia Saudita, Qatar e Oman, e ancora di più dal rifiuto di concedere lo spazio aereo per il raid, come avvenne con l'attacco di Usa-Israele contro gli impianti di arricchimento dell'uranio. Quindi l'attacco a Teheran potrebbe essere solo stato posticipato, per prepararlo meglio e per avere in zona più forze pronte a intervenire anche in caso di "gravi contraccolpi" dopo i raid sull'Iran, come temono da Tel Aviv a Riad. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

