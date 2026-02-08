Libano crolla condominio a Tripoli | le ricerche dei sopravvissuti tra le macerie

Questa mattina a Tripoli, nel nord del Libano, un condominio a più piani è crollato improvvisamente. I soccorritori sono già al lavoro tra le macerie per trovare eventuali sopravvissuti. Al momento, tre persone sono state estratte vivi e portate via in barella. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza, e si attende ancora di scoprire quanti altri potrebbero essere rimasti sotto i detriti. La causa del crollo non è ancora chiara.

Almeno tre persone sono state salvate dalle macerie di un condominio a più piani crollato nella città di Tripoli, nel nord del Libano. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie. Decine di persone si sono radunate intorno al cratere lasciato dal crollo dell'edificio, che si trovava nel quartiere di Bab Tabbaneh, una delle zone più povere della seconda città più grande del Libano, dove i residenti lamentano da tempo l'incuria del governo e le infrastrutture scadenti. I crolli di edifici non sono rari a Tripoli a causa degli scarsi standard edilizi. Il ministero della Salute libanese ha annunciato che i feriti nel crollo riceveranno cure a spese dello Stato.

