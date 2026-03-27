iran attaccato un reattore ad acqua pesante

Secondo fonti ufficiali iraniane, un reattore ad acqua pesante situato nell'Iran centrale è stato colpito da attacchi missilistici eseguiti da forze statunitensi e israeliane. L'evento è stato riferito dai media locali e non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle conseguenze immediate dell'attacco. La notizia si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Secondo quanto riportato dai media iraniani, attacchi missilistici statunitensi e israeliani hanno colpito un reattore ad acqua pesante nell'Iran centrale. "Il complesso idrico di Khondab è stato preso di mira in due fasi dall'aggressione del nemico americano e sionista", ha affermato l'agenzia di stampa Fars, citando Hassan Ghamari, un funzionario della provincia centrale di Markazi. L'agenzia Fars e altri media hanno riferito che non si sono registrate vittime né fughe radioattive dal sito. Stati Uniti e Iran si vedranno in Pakistan. Lo dice il ministro degli Esteri tedesco, mentre il presidente Usa Trump proroga la moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche fino al 6 aprile. 🔗 Leggi su Today.it

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