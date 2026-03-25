L’Ue contro Trump | Ha attaccato l’Iran ignorando Bruxelles

L’Unione Europea ha espresso nuovamente la sua condanna nei confronti delle azioni militari in Iran, criticando specificamente le decisioni prese dall’amministrazione statunitense. In una dichiarazione ufficiale, l’UE ha sottolineato come le misure adottate siano state portate avanti senza consultare le istituzioni europee. La posizione dell’Unione si rivolge direttamente alle recenti mosse degli Stati Uniti, evidenziando l’assenza di coinvolgimento di Bruxelles.

L’Ue torna a condannare la guerra in Iran. E lo fa con un attacco frontale al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a dire chiaramente che la guerra scatenata in Iran dagli Stati Uniti e da Israele è sbagliata anche perché gli europei non sono stati avvertiti, nonostante le conseguenze economiche e migratorie che ricadono proprio sul Vecchio Continente. L’Ue contro Washington per gli attacchi in Iran. Costa, parlando con gli studenti dell’ateneo parigino Sciences Po, non risparmia critiche a Washington: “Non possiamo ignorare che, per la prima volta in assoluto, gli Usa hanno scatenato una guerra in Medio Oriente, nel nostro vicinato, senza fornire alcuna informazione preventiva ai propri alleati europei né alla Nato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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