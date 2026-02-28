Israele e Stati Uniti hanno condotto un attacco sulla capitale iraniana Teheran, con esplosioni segnalate anche in altre città del paese. Le autorità iraniane hanno riferito di diversi eventi esplosivi in varie zone, senza specificare ulteriori dettagli sui danni o le vittime. La notizia arriva in un momento di tensione tra i paesi coinvolti, senza conferme ufficiali sui motivi dell’operazione.

Sabato mattina il ministero della difesa israeliano ha annunciato di aver lanciato un “attacco preventivo” contro l’Iran. A Gerusalemme si sono sentite le sirene di allarme e gli abitanti sono stati avvertiti sui loro telefoni di un “allarme estremamente grave”. “Lo stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran. Il ministro della difesa Israel Katz ha dichiarato lo stato di emergenza speciale e immediato in tutto il paese”, si legge in un comunicato del suo ministero. A Teheran i giornalisti dell’Afp hanno udito due forti detonazioni, poco dopo che due colonne di fumo denso hanno iniziato a salire dal centro e dalla parte orientale della capitale iraniana. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran

