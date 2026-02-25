Regno Unito da oggi serve l’autorizzazione Eta | come funziona

Dal 25 febbraio 2026 il cambiamento è definitivo: sebbene il nuovo permesso Eta per entrare nel Regno Unito sia attivo già da aprile 2025, è da oggi che diventa pienamente operativo senza il quale i viaggiatori italiani e degli altri Paesi (85) non potranno mettere piede nello stato britannico. Cos’è l’Eta. L’acronimo significa “Autorizzazione di viaggio elettronica” e serve per recarsi a Londra e nel Regno Unito per un periodo non superiore ai sei mesi. Quindi, si tratta di una misura che si rivolge specialmente al turismo, non è un visto lavorativo dal momento che, per averlo, serve sempre l’eVisa (il classico visto elettronico). Quali sono le regole. Per richiedere il visto si dovrà cliccare sul portale web del governo britannico e fare apposita richiesta dal costo di 16 sterline. L’Eta sarà collegata automaticamente al proprio passaporto e avrà durata di due anni, rinnovabili, a meno che il passaporto non abbia una data di scadenza precedente a 24 mesi dal momento in cui si richiede il documento per entrare in Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

