Viaggio nel Regno Unito | nuova ETA obbligatoria ecco come ottenerla

Un cambiamento significativo per i viaggiatori. Da oggi, 25 febbraio 2026, i cittadini italiani che intendono recarsi nel Regno Unito per turismo o soggiorni brevi devono essere in possesso di un’autorizzazione elettronica di viaggio (ETA) collegata al passaporto. Questa nuova misura, che riguarda anche altri Paesi europei, rappresenta un cambiamento significativo pianifica un viaggio oltremanica. L’ETA, valida per due anni o fino alla scadenza del passaporto, sostituisce la carta d’identità come documento sufficiente per l’ingresso nel Paese. Le compagnie aeree verificheranno i documenti prima della partenza, e chi non possiede l’ETA potrebbe essere bloccato all’imbarco. L’ottenimento dell’ETA è semplice e veloce, tramite l’app ufficiale UK ETA o il sito Gov. 🔗 Leggi su Ameve.eu

