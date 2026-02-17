Bastoni ammette | Ho accentuato il contatto poi ho avuto una brutta reazione Ho visto tanto finto perbenismo

Alessandro Bastoni ha riconosciuto di aver esagerato nel contatto durante una partita, dopo aver avuto una reazione forte. Ha spiegato di aver visto troppa ipocrisia tra i suoi avversari e si è detto dispiaciuto per aver causato polemiche. Chiede di rispettare la privacy della sua famiglia, che si è trovata coinvolta nella vicenda.

Il difensore in conferenza stampa: "Ho sbagliato, mi spiace di aver reagito così", ma "non è giusto giudicare la mia carriera da quell'episodio. Mia moglie si è trovata diversi commenti con minacce di morte" Alessandro Bastoni ammette la simulazione e si prende le sue responsabilità. Ma chiede di lasciare in pace la sua famiglia. Alla vigilia del match di Champions League contro il BodoGlimt, il difensore torna sull'episodio che ha portato al secondo giallo per il difensore della Juventus Pierre Kalulu nel derby d'Italia di sabato scorso, vinto 3-2 dai nerazzurri.

Bastoni ammette: «Quando ho sentito il contatto con Kalulu ho accentuato la caduta. La cosa che mi dispiace di più è la reazione avuta dopo»Alessandro Bastoni ha ammesso di aver esagerato nella caduta dopo il contatto con Kalulu, spiegando che la sua reazione è stata sbagliata.

Il mea culpa di Bastoni: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Mi scuso». Chivu: «Ho già detto la mia, basta moralismi» Alessandro Bastoni ammette di aver sbagliato e si scusa pubblicamente, dopo aver accentuato un contatto durante il match di San Siro che ha portato all'espulsione di Kalulu.

