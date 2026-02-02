Incidente in centro donna investita da un' auto mentre attraversa la strada

Questa mattina, un’auto ha investito una donna di 62 anni all’incrocio tra via De Amicis e piazza Martiri Pennesi. La donna stava attraversando la strada quando è stata colpita dall’auto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia ha chiuso temporaneamente l’incrocio per i rilievi.

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, all'incrocio tra via De Amicis e piazza Martiri Pennesi, dove una donna di 62 anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada. A investirla, mentre attraversava in direzione sud-nord, è stata una Fiat Panda che percorreva via De Amicis. Visitata sul posto dai soccorritori subito arrivati con un'ambulanza, la donna non ha riportato particolari lesioni e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, è intervenuta la polizia locale. Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico FOTO🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

