Con sarcasmo e una buona dose di autoironia, Michelini parlerà di schwa, di orgasmi, di piccioni e di Mickey Rourke. Proverà a mettere insieme e a scardinare pregiudizi e luoghi comuni di un mondo «fatto a misura di uomo» che «ha lasciato alle donne il gender data gap, che sembra il nome di una band K-Pop super cool e invece no, è una cosa brutta: e` la mancata misurazione di tutto ciò che riguarda il femminile». Introversa è quindi uno spettacolo che parla di donne ma è diretto agli uomini, «perché abbiamo molto bisogno del loro aiuto per sconfiggere questo brutto mostro a due teste: il Patriarcato!». I biglietti acquistati in prevendita per il 1 aprile rimangono validi per la nuova data. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - "Introversa", lo spettacolo stand-up di Paola Michelini al Teatro del Parco

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E con la ristrutturazione arriviamo a 16 milioni di Euro. Paola Michelini #casaaprimavista #comedy #casa #realtime #tv - facebook.com facebook