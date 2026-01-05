Lo spettacolo Stand up for Giuda al Teatro Biondo | in scena Ettore Bassi

Lo spettacolo “Stand up for Giuda”, interpretato da Ettore Bassi e scritto da Leonardo Petrillo, sarà in scena al Teatro Biondo di Palermo, nella Sala Strehler, giovedì 8 gennaio alle ore 21. Un’opera che invita alla riflessione, presentata in un contesto teatrale di rilievo.

Ettore Bassi è il protagonista di "Stand up for Giuda", scritto e diretto da Leonardo Petrillo, che debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo giovedì 8 gennaio alle ore 21.00.Le scene dello spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo in collaborazione con Saba produzione, sono di.

