Intese con Meloni foto ma l’autonomia che non c’è dal 2025 al 2026 è peggiorata Il caso Veneto

Negli ultimi mesi sono state siglate alcune intese tra il governo e vari governi regionali, con fotografie ufficiali e annunci pubblici. Tuttavia, le promesse di autonomia per alcune regioni, in particolare dal 2025 al 2026, non sono state mantenute e la situazione si è aggravata. Nel caso del Veneto, si registra un incremento delle richieste di autonomia, mentre al sud il governo ha approvato diverse misure di rafforzamento delle competenze regionali.

Ecco la grande bidonata: si chiama autonomia, ed è il sogno della Lega, del ministro Calderoli. Al sud il governo ha fatto il pieno di No al referendum, ma al nord rischia la valanga di fischi. Non c’è solo Attilio Fontana che ora protesta contro la Ue, le decisioni di Raffaele Fitto, di FdI, che sposta le risorse dalle regioni allo stato. C’è la grande questione autonomia che presto si rivelerà per quello che è: il niente. Da due anni si elencano strette di mano, si moltiplicano le fotografie con Meloni, ma cosa c’è di concreto? A ogni appuntamento a Palazzo Chigi i poteri vengono svuotati, il denaro viene tolto, le competenze limate, il testo sbianchettato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Intese con Meloni, foto, ma l’autonomia (che non c’è) dal 2025 al 2026 è peggiorata. Il caso Veneto Articoli correlati Silvia Salis provoca il governo Meloni sulla sicurezza, "dicono che a Genova è peggiorata, ma non c'ero io"Silvia Salis provoca il governo Meloni Ospite a DiMartedì il 27 gennaio Silvia Salis, sindaca di Genova, risponde alle domande di Giovanni Floris... Leggi anche: Autonomia: informativa Calderoli in Cdm su intese preliminari con regioni Nord