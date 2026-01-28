Silvia Salis provoca il governo Meloni sulla sicurezza dicono che a Genova è peggiorata ma non c' ero io

Silvia Salis attacca il governo Meloni sulla questione sicurezza a Genova. La ex sindaca dice che la situazione è peggiorata, anche se lei non era ancora in carica. Parla di problemi concreti, senza diplomazia, e invita a riflettere sui fatti reali in città.

Silvia Salis provoca il governo Meloni Ospite a DiMartedì il 27 gennaio Silvia Salis, sindaca di Genova, risponde alle domande di Giovanni Floris sull’impegno del governo Meloni in termini di sicurezza. Salis risponde pungente: “Il problema della sicurezza è stato il loro cavallo di battaglia durante la campagna elettorale, poi è diventato il loro più grande fallimento”. Silvia Salis provoca Giorgia Meloni sulla sicurezza: “Da cavallo di battaglia a fallimento” Ancora, secondo Salis chi sta al governo si farebbe “fregio di saper gestire la sicurezza” ma “i dati parlano chiaro” e dicono che “la sicurezza nelle strade è peggiorata“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

