Autonomia | informativa Calderoli in Cdm su intese preliminari con regioni Nord

Il ministro Roberto Calderoli ha spiegato al Consiglio dei ministri le intese che il Governo sta stringendo con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Le trattative riguardano vari settori, dall’assistenza sanitaria alla protezione civile, fino alle professioni e alla previdenza complementare. Calderoli ha detto che si tratta di accordi preliminari, ancora da formalizzare, ma che puntano a rafforzare la collaborazione tra Stato e Regioni. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma il ministro ha sottolineato che il disegno è di arrivare a un’intesa che garantis
Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha svolto una informativa sulle intese preliminari tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto in materia di tutela della salute, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”. si legge nella nota del Cdm. 🔗 Leggi su Iltempo.it
