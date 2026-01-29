Autonomia | informativa Calderoli in Cdm su intese preliminari con regioni Nord

Da iltempo.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Roberto Calderoli ha spiegato al Consiglio dei ministri le intese che il Governo sta stringendo con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Le trattative riguardano vari settori, dall’assistenza sanitaria alla protezione civile, fino alle professioni e alla previdenza complementare. Calderoli ha detto che si tratta di accordi preliminari, ancora da formalizzare, ma che puntano a rafforzare la collaborazione tra Stato e Regioni. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma il ministro ha sottolineato che il disegno è di arrivare a un’intesa che garantis

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha svolto una informativa sulle intese preliminari tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto in materia di tutela della salute, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”. si legge nella nota del Cdm. 🔗 Leggi su Iltempo.it

autonomia informativa calderoli in cdm su intese preliminari con regioni nord

© Iltempo.it - Autonomia: informativa Calderoli in Cdm su intese preliminari con regioni Nord

Approfondimenti su Calderoli Regioni

Calderoli firma pre-intese su Autonomia, il 18 novembre a Venezia

Autonomia: M5s, 'quanto annunciato da Calderoli è fuffa, pre-intese castroneria giuridica'

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calderoli Regioni

autonomia informativa calderoli inAutonomia: informativa Calderoli in Cdm su intese preliminari con regioni NordRoma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha svolto una informativa sulle intese preliminari tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Pie ... lanuovasardegna.it

autonomia informativa calderoli inAutonomia: Calderoli, ora ddl delega Lep puo' proseguireConcluso il ciclo di audizioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Con l'intervento di Sabino Cassese si e' concluso il ciclo di ... ilsole24ore.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.