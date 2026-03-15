Allerta meteo scuole chiuse lunedì 16 marzo | stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 16 marzo le scuole di diversi comuni resteranno chiuse a causa di un’allerta meteo. La perturbazione interessa l’Italia meridionale e le isole, con piogge sparse a diffuse, rovesci e temporali, accompagnati da forti venti e mari molto mossi. L’elenco delle zone interessate viene aggiornato man mano che si ricevano nuove informazioni.

Nuova ondata di maltempo sull'Italia meridionale e insulare con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, forti raffiche di vento e mari molto mossi sull’intero territorio regionale. Domani, lunedì 16 marzo, è allerta meteo arancione in Calabria e Sicilia e allerta gialla in Basilicata e Puglia secondo il bollettino della Protezione Civile. Dopo la giornata molto perturbata di lunedì, anche martedì 17 e mercoledì 18 dovrebbero risultare caratterizzati da piogge persistenti, con fenomeni spesso abbondanti tra Sicilia e Calabria. Condizioni di maltempo si estenderanno anche a buona parte del Centro-Sud L'articolo Allerta meteo scuole chiuse lunedì 16 marzo: stop alle lezioni in diversi comuni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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